Сегодня – третий день Масленицы Он называется «Лакомка». Именно с этим днем связана фраза «к тёще на блины».





В этот день тёща приглашала зятя в гости и угощала самыми лучшими блюдами, но основным угощением, конечно, были блины. В этот день блины готовили разные и с множеством начинок: с икрой, грибами, орехами, медом и фруктами. С участием зятя и тещи также проводили различные игры и разыгрывали сценки.



Еще в этот день молодые девушки проводили так называемые съезды: вместе со старшими они облачались в праздничные наряды и разъезжали по деревне на санях. Они пели, катались с горок и подшучивали над холостыми парнями, а те угощали их блинами и конфетами.





Орловское Информбюро

26 февраля 2020 года



