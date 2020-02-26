В Кромском районе прошел трофи-рейд «Шаховский рубеж» Это соревнования подготовленных машин к неподготовленным трассам.





В этом году к списку внедорожников присоединились большегрузы - кстати, гонка больших машин проводится впервые в нашей области. В трофи-рейде приняли участие 35 экипажей из разных регионов страны.



Первое место в категории «Грузовики» занял экипаж Ивана и Андрея Андреевых, который управлял автомобилем ЗИЛ-131.





Всеволод Трифонов

25 февраля 2020 года



