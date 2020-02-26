Талантливая молодежь Орловщины получила заслуженное поощрение Молодых и целеустремленных сегодня чествовали в областной администрации.





В списке 33 фамилии. Авторы лучших научно-исследовательских работ из рук губернатора получили денежные премии и грамоты. Юным стипендиатам вручили свидетельства, подтверждающие их статус. Глава региона отметил: «Грантовая поддержка в этом году будет продолжена. Ежегодно ее получает более 700 человек».





Анна Вайсергисер

25 февраля 2020 года



