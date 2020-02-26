В Орле улучшится качество питьевой воды Один из пяти крупных объектов проекта «Чистая вода» - водовод по улице Высоковольтная от Лужковского водовода до Кромского шоссе будет построен уже в этом году. Он позволит обеспечить качественной питьевой водой больше 3 тысяч орловцев, проживающих в Железнодорожном и Северном районе.





Подрядчик «Орёлводоканал» сейчас расчищает местность. Параллельно закупают все необходимые стройматериалы. Первые 16 миллионов предприятие уже освоило. В этом году на работы будет выделено ещё 48,5 миллионов рублей. Также власти начали подготовку к строительству второго водовода, который соединит Заводской и Советский районы Орла.



На реализацию проекта «Чистая вода» до 2024 года запланировано выделение почти 496 миллионов рублей. На эти средства планируется довести долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до 95,6%.





Антон Киселёв

25 февраля 2020 года



