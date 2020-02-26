Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- В Орле улучшится качество питьевой воды. В этом году изменения почувствуют три тысячи орловцев.



- Все работы хороши. В Орле выявят лучших мастеров своего дела. Сегодня стартовал региональный чемпионат WorldSkills Russia.



- Кто они – «Дети войны», и какие воспоминания они несут всю жизнь? К 75-летию Победы мы запускаем проект-ретроспективу.



- Из грязи - в победители. Как любители бездорожья открыли сезон? Наш репортаж с «Шаховского рубежа».



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Вести-Орёл

25 февраля 2020 года



