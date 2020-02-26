В Орле дама за рулем спровоцировала ДТП

Авария произошла накануне в 11 часов утра.

Женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», следовала по ул. 2-я Курская, и на нерегулируемом перекрестке с ул. 5 Августа при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 21043, который следовал по главной дороге. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, не госпитализирован.



За прошедшие сутки дни на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области