Орловский академический театр представил зрителям концерт-спектакль «Военные сны»

История, рассказанная в спектакле, разворачивается от начала войны. Женщины ждут мужчин, читают прилетающие треугольники писем, а защитники на фронте и привалах поют о доме, жизни, утраченном счастье мира и любви. История, рассказанная в спектакле, разворачивается от начала войны. Женщины ждут мужчин, читают прилетающие треугольники писем, а защитники на фронте и привалах поют о доме, жизни, утраченном счастье мира и любви. Екатерин Гусарова, режиссер спектакля: «Военные сны» - это фантазия на тему Победы, на тему того времени, всего, что связанно с Великой Отечественной войной и с пережитым тогда». Спектакль-концерт в преддверии Дня Победы появится на сцене несколько раз. Его посмотрят не только школьники, но и ветераны, и члены их семей.





Эва Стасюлевич

26 февраля 2020 года



