Орловский горнолыжник стал абсолютным чемпионом «Кубка федерации ЦФО»

Второй этап соревнований принес Матвею Землянову два золота. Наш горнолыжник стал первым в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Успешное выступление на этом турнире позволило Матвею Землянову стать абсолютным чемпионом «Кубка федераций ЦФО» В эти же дни в соревнованиях среди девочек орловчанка Вероника Девушкина стала 13-й в слаломе и 9-й в слалом-гиганте. Ева Деркос заняла 20-е место в слаломе, сообщает «Орелспорт»





Орловское Информбюро

26 февраля 2020 года



