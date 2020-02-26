«Думай! Действуй! Выбирай!»

Сегодня в Свердловском районе Орловской области открылся молодежный форум.

Форум проводится уже пятый год подряд. В этом году он посвящён юбилею Великой Победы.





Программа форума очень насыщенная: викторины, конкурсы, тематические секции, спортивные состязания допризывной молодёжи. В рамках форума прошла акция «Звезда Победы»: все желающие могли прикрепить к стенду красную звезду. Все звезды должны были составить надпись «9 мая».



Молодые люди приняли участие и в акции «Письмо с фронта»: листочки с напечатанными стихами о войне участники форума сворачивали в фронтовые треугольники, в День Победы их вручат ветеранам войны.



Поисковики из Среднерусского института управления РАНХиГС представили экспозицию военных артефактов, собранных на территории Орловской области.



Молодёжный православный клуб «Возрождение» подготовил фотовыставку «Православные храмы во время войны».

