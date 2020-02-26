Некоторые школы Орловской области продолжают оставаться на карантине Полностью закрыты четыре общеобразовательных учреждения в Залегощенском и Орловском районах, в одной школе Ливенского района введены ограничения по некоторым классам.





По данным регионального Роспотребнадзора, в области зарегистрировано 6,5 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Почти 60% от этого числа - дети до 14 лет. Уровень госпитализации по-прежнему остается низким и составляет порядка трех процентов.





Татьяна Тимохина

26 февраля 2020 года



