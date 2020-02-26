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«Спасибо за отвагу, жертвенность, за возможность жить без войны...»

В Орле проходит акция «Письма Победы». Это всероссийский проект «Волонтеров Победы». Молодежь выражает признательность ветеранам Великой Отечественной войны за тот подвиг, который они совершили.


«Волонтеры Победы» это в основном студенты и старшеклассники, и это, пожалуй, последнее поколение, которое ветеранов войны застало в живых. Активисты приходят в учебные заведения и предлагают учащимся написать письма ветеранам со словами благодарности. 
 
Анастасия Синатова, член Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Мы стараемся подрастающему поколению показать, что надо помнить ту историю, которая была. Не ту, которую переписывали несколько раз, а ту, которую нам рассказывают сами ветераны».
 
Накануне письма получили орловец Александр Илларионович Сапожников и уроженец Новосильского района Александр Михайлович Алешкин. Они ровесники - отметили 96 лет. И оба были призваны на фронт в 1942 году.
 
Александр Илларионович Сапожников был связистом артиллерии, трижды ранен. В 1945-м отправлен в госпиталь. Пуля до сих пор у него в легком. Александр Михайлович Алешкин попал в минометный полк. Дошел до Берлина, где и встретил победу. 
 
Уже написано 600 писем. До 9 мая их должны получить все, кому мы обязаны свободой и мирным небом над головой. А в преддверии 8 марта письма победы получат также вдовы ветеранов.



Татьяна Тимохина
26 февраля 2020 года
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