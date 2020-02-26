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«Спасибо за отвагу, жертвенность, за возможность жить без войны...»В Орле проходит акция «Письма Победы». Это всероссийский проект «Волонтеров Победы». Молодежь выражает признательность ветеранам Великой Отечественной войны за тот подвиг, который они совершили.
«Волонтеры Победы» это в основном студенты и старшеклассники, и это, пожалуй, последнее поколение, которое ветеранов войны застало в живых. Активисты приходят в учебные заведения и предлагают учащимся написать письма ветеранам со словами благодарности.
Анастасия Синатова, член Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Мы стараемся подрастающему поколению показать, что надо помнить ту историю, которая была. Не ту, которую переписывали несколько раз, а ту, которую нам рассказывают сами ветераны».
Накануне письма получили орловец Александр Илларионович Сапожников и уроженец Новосильского района Александр Михайлович Алешкин. Они ровесники - отметили 96 лет. И оба были призваны на фронт в 1942 году.
Александр Илларионович Сапожников был связистом артиллерии, трижды ранен. В 1945-м отправлен в госпиталь. Пуля до сих пор у него в легком. Александр Михайлович Алешкин попал в минометный полк. Дошел до Берлина, где и встретил победу.
Уже написано 600 писем. До 9 мая их должны получить все, кому мы обязаны свободой и мирным небом над головой. А в преддверии 8 марта письма победы получат также вдовы ветеранов.
Татьяна Тимохина
26 февраля 2020 года