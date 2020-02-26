В Орле Героев Российской Федерации увековечат в бронзе 2 марта на бульваре Победы пройдет торжественное открытие бюстов Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову.





Подготовительные работы по установке бюстов начались осенью прошлого года. Александр Рязанцев и Алексей Скворцов в разные годы служили на Северном Кавказе. Оба они погибли, выполняя свой воинский долг. Памятники устанавливают на средства президентского гранта и на пожертвования общественности. Гранитные постаменты изготовили в Санкт-Петербурге, а сами бюсты отливали в Москве.





Надежда Невматулина

26 февраля 2020 года



