Участники IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» сегодня приступили к соревнованиям Старт орловскому WorldSkills был дан накануне. А уже сегодня студенты орловских техникумов и колледжей начали выяснять, кто из них лучше в компетенциях.





Всё внимание в первой половине дня было приковано к площадке компетенции «Окраска автомобиля» - раньше в нашем регионе её не было. Испытание проводится на базе Орловского технического колледжа. Юные автомаляры должны окрасить автомобильное крыло методом «мокрый по мокрому». На задание у ребят было 3,5 часа. Оценку давали квалифицированные эксперты WorldSkills Russia международного уровня.



Алексей Макаров, эксперт WorldSkills Russia, компетенция «Окраска автомобиля»: «Даже самые подготовленные ребята могут переволноваться и совершить любую, даже самую фантастическую ошибку, которую они никогда бы в реале не совершили».





Антон Киселёв

26 февраля 2020 года



