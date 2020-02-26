Орловские рукопашники стали призерами Первенства ЦФО В активе нашей команды 11 наград.





Первенство ЦФО по рукопашному бою проходило с 21 по 24 февраля в Рязани.



Турнир проходил в двух возрастных категориях: для спортсменов 16-17 лет и бойцов в возрасте от 18 до 21 года. В соревнованиях приняли участие 514 бойцов из 14 регионов.



Как сообщает «Орелспорт», первое место в соответствующих весовых категориях завоевали Роман Кащавцев и Артем Парушкин. Второе место - у Джаббара Джаббарова, Анастасии Аверкиевой, Дарьи Максимкиной. Третье место – у Ирины Рогулевой, Микаела Авдаляна, Григория Павлова, Ольги Пурденко, Гейдара Мамедова и Рамиза Балабекова.





Орловское Информбюро

26 февраля 2020 года



