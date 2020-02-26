В Орле пропавший из поля зрения родителей ребенок был найден полицией в течение нескольких минут

Накануне в полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, который уехал на велосипеде в неизвестном направлении.



Уже через несколько минут после передачи ориентировки сотрудники пешего наряда, который патрулировал улицу Ленина, обратили внимание на мальчика, похожего по приметам с разыскиваемым. При нем также был велосипед.



Полицейские узнали, как его зовут, и сообщили о нем в отдел полиции.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по г. Орлу передали его родителям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

26 февраля 2020 года



