Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Четыре школы в регионе полностью закрыты на карантин, врачи фиксируют рост заболеваемости.



- Краски, распылитель и респиратор. Начались первые соревнования чемпионата «Молодые профессионалы». Автомаляры впервые принимают участие в чемпионате.



- От молодого поколения - поколению победителей. Орёл присоединился к Всероссийскому проекту «Письма Победы». Мы побывали в гостях у первых адресатов.



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Вести-Орёл

26 февраля 2020 года



