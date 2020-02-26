Из-за строительства водовода перекроют движение на ул. Высоковольтной в Орле Ограничение введут с 2 марта на участке от дома №8 по ул. Высоковольтной до транспортной развязки с автомобильной дорогой М-2 «Крым». Работы планируют завершить 10 апреля.





Кольцевой водовод на ул. Высоковольтной (от Лужковского водовода до Кромского шоссе) длиной 2 км 300 м повысит мощность всей городской сети и улучшит качество воды для жителей Знаменки, Заводского и Советского района. Его строительство потребует полного перекрытия участка дороги.



Автомобилистам рекомендовано объезжать по Кромскому шоссе, ул. Итальянской, ул. Поселковой, пер. Маслозаводскому и ул. Комсомольской. О перекрытии движения и путях объезда, сроках проведения строительных работ также будут напоминать информационные щиты, установленные на подъезде к ул. Высоковольтной.



Для удобства водителей и исключения транспортного коллапса на транспортной развязке с трассой М-2 «Крым» на время перекрытия участка ул. Высоковольной ООО «ДорИнвест» установит три светофора, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

26 февраля 2020 года



