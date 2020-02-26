В Орловской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат денежные выплаты на проведение ремонта жилья Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.





В 2020 году ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны будут предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат. На проведение текущего ремонта жилого помещения будет выделено 50 тыс. рублей, а на проведение капитального ремонта - 200 тыс. рублей. Выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета.



Право на получение выплат имеют инвалиды Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и проживающие в жилых помещениях, требующих проведения ремонта.



Также выплаты получат участники Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и проживающие в жилых помещениях, требующих проведения ремонта, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 февраля 2020 года



