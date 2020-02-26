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Сегодня сотрудники архивной службы Орловской области принимали поздравления

История становления губернского архивного управления началась 100 лет назад.


Архивная служба региона представлена Управлением культуры и архивного дела Орловской области, областным Госархивом и 27-ю муниципальными архивами, в которых работают около 150 человек. С праздником хранителей истории поздравили и поблагодарили за труд представители власти. Особая благодарность - за активную работу с гражданами в поисках информации о погибших на войне родственниках.

В архивном фонде насчитывается более двух миллионов единиц хранения. Из них более 45-ти тысяч фотодокументов, около полутора тысяч кино- и фотодокументов. Это сведения об экономической, социальной, культурной, политической и духовной жизни Орловщины за четыре столетия, в том числе о Тургеневе, Лескове, Андрееве и других знаменитых уроженцах региона.

За высокий профессионализм лучшие сотрудники архивной службы были отмечены Почетной грамотой Федерального архивного агентства, Благодарностью руководителя Федерального архивного агентства, а также Благодарностью Губернатора Орловской области. Нагрудный знак «Почетный архивист» вручили начальнику отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Государственного архива Орловской области Ольге Логвиновой, сообщает информационный портал Орловской области.


Татьяна Тимохина
26 февраля 2020 года
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