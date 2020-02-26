Экс-подрядчик по ремонту моста Дружбы должен вернуть деньги Орлу Более миллиона рублей должен вернуть в казну города предыдущий подрядчик, который занимался капитальным ремонтом моста Дружбы в Орле. Такое постановление вынес арбитражный суд.





Поводом к разбирательству послужил срыв сроков проведения работ. Правда, экс-подрядчик вправе обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции.



Напомним, в октябре прошлого года на мост Дружбы зашел новый подрядчик - компания из Белгорода. Сейчас, как говорят власти, причин для волнения нет. Работы идут с опережением графика.





Надежда Невматулина

26 февраля 2020 года



