Андрей Клычков встретился с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Вадимом Чубаровым Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшей работы. Говорили о законодательстве и правоприменительной практике.





После состоялся круглый стол, в котором глава региона также принял участие. Темой круглого стола стало новое для России явление - медиация, а в частности ее развитие на Орловщине. Медиация - институт внесудебного урегулирования корпоративных конфликтов.



Сейчас по всей стране в системе ТПП образовано более 60 центров медиации. Их цель выявить конфликт и найти взаимовыгодный вариант решения проблемы.





Анна Вайсергисер

26 февраля 2020 года



