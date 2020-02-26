В Орловской области железнодорожники проводят уроки безопасности В центре внимания - школы, расположенные вблизи стальных магистралей. О правилах безопасности на железной дороге уже напомнили ученикам 49-й орловской школы.





Железная дорога не только удобный и востребованный вид транспорта, но и зона повышенной опасности. Она привлекает подростков для игр и прогулок, вот только не всегда они заканчиваются хорошо. Если в прошлом году количество несчастных случаев в Орловско-Курском регионе МЖД снизилось в 2,5 раза, то в этом зафиксирован рост.



В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги комплексно подходят к предотвращению несчастных случаев: переезды делают охраняемыми, устанавливают шлагбаумы, камеры видеонаблюдения. Одна из самых эффективных мер - профилактика. В этом году лекции, викторины и конкурсы на знание правил безопасности на железной дороге проведут в 80 учебных заведениях. В центре внимания - школы, расположенные вблизи стальных магистралей.



Старшеклассникам орловской школы № 49 уже напомнили: перебегать перед приближающимся поездом опасно для жизни. Тормозной путь состава - один километр, даже при экстренном торможении он не остановится вовремя.



Свести к минимуму риски помогут и современные технологии. Специальное приложение для смартфона «Берегись поезда - Safe Train» предупредит об опасности за 70 метров до приближения к железной дороге, если расстояние меньше 50 метров, программа заблокирует аудио- и видеофайлы. В этот же момент родителям приходит SMS-оповещение, что их ребенок находится в зоне опасности.



Но главное, говорят железнодорожники, самим не забывать и детям чаще напоминать простые правила безопасности. Особенно в преддверии весенних каникул.





Анна Вайсергисер

26 февраля 2020 года



