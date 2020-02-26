15 орловских школ и 15 детских садов успешно защитили свои ПСР-проекты Проекты производственной системы «Росатома» (ПСР-проекты) учреждениям общего и дошкольного образования предстоит реализовать в рамках сотрудничества Орловской области с государственной корпорацией «Росатом» по программе «Эффективный регион».





Теперь каждая из 30 организаций приступит к внедрению новшеств по утвержденному плану. В следующем месяце их представители пройдут повышение квалификации в Институте развития образования Орловской области и получат документы, подтверждающие освоение технологий и методик бережливого производства госкорпорации «Росатом». В перспективе орловские проекты представят и за пределами нашего региона.



Вносить изменения в ставшую привычной работу — процесс не одного дня: приучить сотрудников и воспитанников двигаться по удобной навигации или организовывать субботники, создавать картотеку театрального инвентаря или проводить голосования на сайте — всё это требует времени. Поэтому результаты труда орловцы смогут ощутить лишь спустя некоторое время, отмечает сайт городской администрации.



За защитой проектов наблюдали руководители, педагоги, методисты и воспитатели 28 школ и 62 детских садов. В скором времени они также присоединятся к разработке ПСР-проектов.



В марте новым командам предстоит выбрать актуальную тему. Для этого подойдет любой повторяющийся процесс из каждодневной жизни. Главное, чтобы проект помогал учреждению решать наиболее проблемные моменты.





Вести-Орёл

26 февраля 2020 года



