Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Сегодня орловские студенты впервые соревновались в покраске автомобиля. Мы наблюдали за работой «Молодых профессионалов».



- Что такое медиация? И причем тут бизнес? Сегодня на эти вопросы отвечали в Орле.



- Вековые традиции и фонды в два миллиона единиц хранения. Сегодня архивной службе региона - 100 лет. Мы тоже поздравили хранителей истории Орловщины с юбилеем.



- Сегодня 14 орловских школьников получили удостоверения кадета.



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Вести-Орёл

26 февраля 2020 года



