В Орловской области подведут итоги ежегодного регионального конкурса «Женщина-лидер года» Церемония запланирована на 3 марта, она состоится в Орловском государственном академическом театре им. И.С. Тургенева.





Конкурс проводится региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области».



Отметим, проведение подобных мероприятий стало доброй традицией на Орловщине. Ежегодно в канун Международного женского дня почетными наградами отмечают жительниц региона, которые достигли особых успехов на профессиональном поприще, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

27 февраля 2020 года



