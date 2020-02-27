Орел, Орловский район и Ливны – передовики в сфере строительства жилья Такие данные обнародовал «Орелстат».





Самая большая доля новостроек приходится на областной центр – свыше 75%. Только за январь этого года на Орловщине в эксплуатацию введено 108 новых квартир общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Всего же возведением жилья в области занимаются 24 застройщика.





Мария Семак

27 февраля 2020 года



