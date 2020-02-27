В Ливнах жители определили общественные территории, которые приведут в порядок в 2023 году Благоустройство пройдет в рамках программы «Формирование современной городской среды».





Участие в выборе приняли почти 5 000 человек, и большинство голосов отдали за две территории – за Комсомольский парк и прибрежную зону реки Сосны. Работы по благоустройству начнутся через два года.





Мария Семак

27 февраля 2020 года



