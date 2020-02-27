На работу с орловской молодежью направят больше 127 миллионов рублей

Запланировано множество мероприятий - встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, дни призывников, спортивные праздники, творческие фестивали и концерты, ярмарки молодежных инициатив, организация благотворительных акций. Помимо того, финансово поддержат волонтерские движения. Программа рассчитана – на пять лет.





Мария Семак

27 февраля 2020 года



