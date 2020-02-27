Орловские скипперы пополнили копилку наград Наши спортсмены привезли восемь медалей с всероссийских соревнований.





Одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей – таков результат выступления наших спортсменов в Ростове. Лучшими девочки оказались в дисциплинах «дабл-датч», «фристайл», «соло», «взаимодействие» и в прыжках на скорость.





Мария Семак

27 февраля 2020 года



