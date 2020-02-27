Орловцев приглашают принять участие в Международном конкурсе «Послы Победы» Заявки на конкурс принимаются до 3 марта.





Конкурс позволит выбрать лучших добровольцев для участия в качестве волонтеров на мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве.



Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие заслуги в развитии добровольчества в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.



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Орловское Информбюро

27 февраля 2020 года



