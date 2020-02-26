Сегодня можно и разгуляться! Одно из названий четвертого дня Масленицы - Разгуляй.





С четвертого дня масленичной недели происходил своеобразный перелом – Великий пост близко, все работы прекращались, а гуляния и потехи, наоборот, становились пуще.



Разгуляй отмечали с особым размахом: продолжались катания на лошадях, театрализованные представления, во время которых люди переодевались в различных страшилищ и смешных лесных персонажей, устраивались всевозможные состязания в силе и ловкости, например перетягивания канатов и кулачные бои, строились ледяные крепости и городки. И, конечно же, продолжались застолья и поедание блинов и прочих угощений





Орловское Информбюро

2 февраля 2020 года



