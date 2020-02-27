МВД: При оформлении документов в сфере миграции пользуйтесь только официальным сайтом! Участились случаи отказа в приеме документа из–за несоответствия бланка заявления.





Участились случаи, когда граждане, желая оформить тот или иной документ в сфере миграции - заграничный паспорт или приглашение иностранца в Россию, и получить соответствующий бланк заявления, обращаются первым делом к всемирной паутине – сети Интернет. Скачав тот или иной бланк и заполнив заявление, они бывают неприятно удивлены отказом в приеме документа из-за несоответствия бланка установленной форме.

УМВД предупреждает: существует масса интернет-сайтов коммерческих организаций и рекламных сайтов – «подделок».

Чтобы избежать неприятностей с оформлением документов в сфере миграции, пользуйтесь исключительно официальным сайтом Управления Министерства внутренних дел России по Орловской области – Чтобы избежать неприятностей с оформлением документов в сфере миграции, пользуйтесь исключительно официальным сайтом Управления Министерства внутренних дел России по Орловской области – 57.мвд.рф





Орловское Информбюро

27 февраля 2020 года



