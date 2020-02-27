Под Орлом водитель погиб при выезде на встречку

|
|
Под Орлом водитель погиб при выезде на встречкуДТП произошло 27 февраля в 00:10.
43-летний водитель «Лады», двигаясь по автодороге Орел – Тамбов, на 125 км выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Даф». В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек скончался.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро
27 февраля 2020 года