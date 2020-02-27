Полиция помогла родителям найти несовершеннолетнюю болховчанку

Установить местонахождение 14-летней девочки удалось в течение дежурных суток.

В ОМВД России по Болховскому району с заявлением обратились родители девочки. Они рассказали, что их 14-летняя дочь уехала на школьном автобусе, однако в школу так и не пришла. К поискам девочки подключились родственники и волонтеры.

Полицейские проверили возможные места пребывания девочки, отработали круг ее общения. Спустя некоторое время школьница была найдена в Заводском районе города Орла.

В беседе с полицейскими девочка пояснила, что незадолго до этого повздорила с отцом, после чего решила уехать в областной центр. Семья школьницы характеризуется положительно, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Подростка полицейские передали родителям, а также провели беседу, направленную на урегулирование семейных конфликтов и профилактику самовольных уходов из дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.