В Орле горела машина

ЧП произошло сегодня под утро.

27 февраля в 4:51 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в Кромском проезде города Орла. В результате пожара в автомобиле «Форд Транзит» выгорели моторный отсек и кабина. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали восемь раз, из них два выезда на ликвидацию пожаров и шесть – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области



