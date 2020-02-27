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В Орловской области процедуру ЭКО могут позволить себе 280 женщин

В этом году перечень дорогостоящих видов медпомощи, включенных в территориальную программу Обязательного медицинского страхования, расширился.


Для проведения процедуры ЭКО заложены расходы на общую сумму свыше 33 млн. рублей. Этих денег хватит для 280 женщин. Комплексное обследование можно пройти на базе перинатального центра НКМЦ им. Круглой.

Оплачено за счет средств ОМС будет и лечение гепатитов. Как пояснили в ТФОМС Орловской области, предусмотрена оплата дорогостоящего лечения больных вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара больницы им. Боткина. Также предусмотрено обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью препаратами железа и эритропоэтинами в инъекционной форме для профилактики осложнений диализа.
 
Кроме того, пациентам с сердечнососудистыми патологиями, будет выполнено больше на 250 операций со стентированием коронарных артерий.



Елена Литинская
27 февраля 2020 года
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