В орловской гимназии № 39 открылся кадетский класс

Развивать правоохранительное направление учебному заведению помогает городское управление МВД. Ряды юных правоохранителей пополнили 14 новобранцев.

Мероприятие началось по всем правилам воинского церемониала - с выноса знамени и исполнения гимна. Первыми на школьную сцену вышли старшие кадеты, принявшие это почетное звание в прошлом году.

Ранее к кадетскому движению МВД примкнули лицей № 19 и школа № 29. Как сообщили в городском управлении полиции, новый класс будет иметь общий правоохранительный профиль. С учащимися будут заниматься сотрудники ПДН, Госавтоинспекции, уголовного розыска и других подразделений полиции.