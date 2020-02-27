«Лыжня России» пройдет мимо Орловщины Гонку отменили из-за отсутствия снега.





Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта Орловской области, в связи с аномально теплой погодой и отсутствием снежного покрова проведение лыжных стартов XXXVIII открытой массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» 29 февраля не представляется возможным. Спортивное мероприятие переносится на неопределенный срок. Проведение «Лыжни России» в регионе первоначально было запланировано на 8 февраля, а затем перенесено на 29 февраля из-за отсутствия снега. По этой причине «Лыжня России» была перенесена в ряде регионов Центральной России, пишет информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

27 февраля 2020 года



