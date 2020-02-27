Орловщина может стать частью «Императорского маршрута»

«Императорский маршрут» − это национальный проект, инициированный Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В рамках маршрута в контексте истории раскрыты судьбы городов, их роль в становлении государства, развитии производств и торговли.

Сегодня Андрей Клычков встретился с председателем Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой. Говорили о реализации проекта в Орловской области.