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Орловщина может стать частью «Императорского маршрута»«Императорский маршрут» − это национальный проект, инициированный Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В рамках маршрута в контексте истории раскрыты судьбы городов, их роль в становлении государства, развитии производств и торговли.
Сегодня Андрей Клычков встретился с председателем Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой. Говорили о реализации проекта в Орловской области.
Включение Орловщины в проект открывает новые возможности для повышения туристской привлекательности, сотрудничества с федеральными туроператорами для привлечения туристов. В рамках проекта планируется развитие туристской инфраструктуры. Региональный маршрут носит название «Елисаветинский маршрут. Орел». Чтобы включить его в федеральный проект, необходима экспертная оценка. Экспертный тур проходит с 26 по 28 февраля 2020 года. Итоговая рабочая встреча экспертного совета состоится сегодня, сообщает информационный портал Орловской области
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Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро
27 февраля 2020 года