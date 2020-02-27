«Молодёжка ОНФ» прогулялась по разбитым орловским тротуарам

Остановились на улице Комсомольской в районе дома №36. Там тротуары требуют срочного ремонта - в этом убедились общественники. Да и жители Лужков жалуются, что на пути к остановке тротуары вообще отсутствуют.

На улице Гагарина тротуары замаскированы лужами. Жители передвигаются по небольшим островкам, либо просто выходят на проезжую часть. Такая картина здесь по обе стороны дороги. Причем около магазинов в основном лежит плитка, там, где жилые дома, ее нет, только стертый асфальт.