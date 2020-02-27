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Пейзажи, цветы, натюрморты…

В преддверии Международного женского дня в Орле открылась выставка работ женщин-художниц. Экспозиция, открывшаяся в Областном выставочном центре, - традиционная, уже пятая по счету.


184 работы, выполненные в разных техниках, представили 52 художницы. Среди них есть и те, кто творчеством увлекся уже на пенсии, и известные мастера своего дела, такие как Жанна Травинская, Ольга Тучнина, Любовь Жмакина. 
 
В рамках этой же экспозиции представлены и две персональные выставки. Оксана Оленина представила сразу 25 работ. Ее живопись легко отличить среди других картин по цветовой гамме и мозаичному почерку.
 
У акварелиста Ирины Гавриловой совсем другая техника, и это ее первая персональная выставка. Пейзажи, сделанные в разное время года, цветы на клумбах, в полях и вазах - это то, что больше всего любит писать не только Ирина Гаврилова, но и большинство представительниц прекрасного пола. 
 
Помимо картин здесь представлены фотографии и прикладное творчество - от поделок из соломы и бумагопластики до тончайшего кружева. Кстати, с кружевом «Вьюга» Татьяна Маслова заняла второе место на международном конкурсе мастериц во Франции. 
 
Полюбоваться этими работами можно до 15 марта.



Татьяна Тимохина
27 февраля 2020 года
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