Лихачу, сбившему людей на трамвайной остановке в Орле, дали семь лет колонии

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Лихачу, сбившему людей на трамвайной остановке в Орле, дали семь лет колонииЖелезнодорожный районный суд города Орла вынес приговор виновнику резонансного ДТП, которое произошло на улице Грузовой в сентябре прошлого года.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого. Судом ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор районного суда не вступил в законную силу.
Иван Суверин
27 февраля 2020 года