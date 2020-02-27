Лихачу, сбившему людей на трамвайной остановке в Орле, дали семь лет колонии Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор виновнику резонансного ДТП, которое произошло на улице Грузовой в сентябре прошлого года.





Водитель «Рено» в состоянии опьянения сбил выходящих из трамвая людей . Для одной из пострадавших ДТП обернулось летальным исходом. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого. Судом ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор районного суда не вступил в законную силу.





Иван Суверин

27 февраля 2020 года



