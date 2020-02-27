Губернаторский хор «ЛИК» отмечает тридцатилетие

Его организовали преподаватели и студенты института культуры. Тридцать лет назад они собрались вместе, чтобы петь в хоре Свято-Никольской церкви поселка Кромы. А сегодня коллектив хорошо знают и в нашей стране, и на самых знаменитых европейских хоровых фестивалях.

Основатель и бессменный руководитель хора «ЛИК» - Дмитрий Коваленко. За три десятилетия хор накопил совершенно фантастический репертуар. Дмитрий Коваленко гордится тем, что начинали с церковной музыки, и считает ее одной из основ своего коллектива и по сей день. Кстати, и название коллектива имеет церковный образ - перед всеми важными церковными текстами написано «Лик», то есть от лица всех молящихся.

А в остальном в каждом выступлении «ЛИКа» можно услышать всю палитру хорового пения за тысячелетие его существования - от классики до народной песни.

Сегодня от первого состава «ЛИКа» осталось только два человека. Одна из них Нина Рябинина. Долгожительство и успех коллектива она объясняет харизмой и талантом руководителя, который не только смог создать коллектив, но и сделать его знаменитым и любимым слушателями.

Дмитрий Коваленко уже готовит себе замену. Ярослав Исаков тоже пел здесь еще будучи студентом музыкального колледжа, затем окончил Московский институт музыки имени Шнитке и вернулся в родной коллектив уже с дипломом хормейстера. Как отмечает артист, человеческий голос - самый манящий инструмент, его устройство - тайна. А в тайне всегда магия и желание ее разгадать, особенно, если она сопровождается живым исполнением произведений Гайдна, Моцарта, Чайковского, Брамса – тех, кто составляет цвет и гордость мировой музыкальной культуры.

Сегодня в честь своего юбилея коллектив даст концерт. В нем примут участие молодые исполнители.