Орловские каратисты успешно выступили на международном турнире В Москве прошел международный турнир по киокусинкай карате Russian Open Junior Cup-2020. В этом году в центре боевых искусств более 1700 каратистов из 23 стран мира демонстрировали свое мастерство на татами. Наши бойцы привезли с турнира медали разных достоинств.





Орловскую область представляли 22 спортсмена. Итог - три бронзы, серебро и одна медаль наивысшего достоинства. В большинстве случаев каратисты на ковер выходили от 3 до 5 раз. По словам самих победителей, соперники были достойные, с некоторыми они уже встречались на других соревнованиях и мысли о реванше придавали сил не меньше, чем слова тренера. Сейчас ребята готовятся к Первенству России, которое пройдет в Перми, и международным соревнованиям в Беларуси.





Юлия Опанасюк

27 февраля 2020 года



