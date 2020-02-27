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В музее писателей-орловцев состоялся литературный вечер, посвященный Федору Крюкову

Его называли «Гомером казачества» и «Певцом казачьей души». Многие литературоведы до сих пор убеждены в том, что именно он автор эпопеи «Тихий Дон», а Шолохов только переработал это произведение. В течение 12 лет Федор Крюков работал воспитателем в пансионе орловской мужской гимназии.


В этом году Федору Крюкову исполняется 150 лет со дня рождения. Он был родом из казаков, получил в Санкт-Петербургском университете педагогическое образование, написал несколько книг, среди которых «Картинки школьной жизни старой России». Прототипами героев стали писатели-орловцы Иосиф Каллиников и Александр Тиняков.

В течение 12 лет Федор Крюков работал воспитателем в пансионе орловской мужской гимназии. Преподавал историю, географию, словесность.

Ирина Самарина научный сотрудник музея писателей-орловцев: «Пожалуй, в литературе об Орле нет столько теплых и хороших слов, сколько написал Крюков о своих гимназистах и об этом периоде жизни».

Благодаря исследователям его творчества, произведения писателя постепенно становятся доступны. Композитор и музыкант Виктор Садовский посвятил Крюкову поэму. Из Москвы специально на этот вечер приехал литературовед Андрей Макаров. Он тридцать лет занимается исследовательской работой литературного наследия Федора Крюкова и убежден, что основа «Тихого Дона» написана не Шолоховым.

Андрей Макаров, литературовед, издатель (г. Москва): «Наши исследования текста, опубликованные многократно, первая публикация была большая в «Новом мире» в 1993 году, показывают, что самый важный факт, который игнорировался и шолоховедами и обыденным сознанием, - этот текст не мог быть написан одним автором, одним человеком. Он составлен из разных, разнородных, частью противоречащих друг другу частей».

Многие коллеги Андрея Макарова уверены, что часть романа, основная идея, принадлежит именно Федору Крюкову. В годы Гражданской войны писатель работал над большой рукописью о казачестве, об этом знали многие издатели и близкие друзья. После его смерти рукопись исчезла. Московский издатель привез новые книги с повестями Крюкова. А ведущие вечера поделились фактами его биографии.


Эва Стасюлевич
27 февраля 2020 года
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