Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Медицина по ОМС: какие услуги можно получить бесплатно с этого года?



- Талантливые и активные: в Свердловском районе прошел 5-й молодежный форум. Чему посвятили юбилейную встречу?



- В Орле вспомнили писателя Федора Крюкова. Многие литературоведы уверены - именно он является автором «Тихого Дона». Расскажем о том, что связывало его с нашим городом.



- Пять наград - с одного турнира. Орловские каратисты успешно выступили в столице.



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Вести-Орёл

27 февраля 2020 года



