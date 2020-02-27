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Правая рука орловского спортсмена завоевала бронзу

Орловские рукоборцы выступили на Первенстве России.


В активе орловского спортсмена Артема Деева бронза в борьбе на правой руке. Деев боролся в категории юниоров до 75 кг. По результатам борьбы на обеих руках Артем занял четвертое место, тем самым обеспечив себе место в резерве юниорской сборной России.

Еще один участник от Орловской области – Погибаев Дмитрий – занял 18-е место. В женской части соревнований Екатерина Шведчикова (55 кг) стала шестой.
Также, в возрастной категории юниоров до 18 лет, выступал ливенец Эрнест Рогожкин. Для спортсмена это был первый старт такого уровня. Итог - 8 место из 20 участников.

Впереди спортсменов ждёт первенство ВУЗов России, которое пройдёт в начале апреля в Белгороде, сообщает «Орелспорт».


Орловское Информбюро
27 февраля 2020 года
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