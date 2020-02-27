Два орловских хоккеиста сражались друг с другом Накануне в Континентальной хоккейной лиге состоялся матч регулярного чемпионата между московским «Спартаком» и подмосковным «Витязем».





Как сообщает «Орелспорт», в обеих командах выступают воспитанники орловского хоккея – Александр Никишин и Никита Гончаров. В активе Никишина голевая передача в этом матче. Итог встречи – победа «Спартака» со счетом 4:2





Орловское Информбюро

27 февраля 2020 года



