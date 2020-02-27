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24 малыша из орловского Дома ребенка ищут родителей

О них можно будет узнать, став участником проекта «Ребенок должен ЖИТЬ! в семье».


На данный момент на учёте в отделе опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации Орла состоят 477 несовершеннолетних, которым удалось обрести семью. Но 24 малыша по-прежнему ждут своих мам и пап в Доме ребёнка.
Желающие взять в семью малыша приглашаются 2 марта в женскую консультацию Советского района и 3 марта в женскую консультацию Заводского района.

Представители управления соцподдержки населения, физической культуры и спорта администрации Орла и Орловской митрополии обсудят с участниками мероприятия социальное сиротство, профилактику абортов, расскажут о мерах соцподдержки, предоставляемых государством, сообщает сайт городской администрации. Начало в 13 часов.


Орловское Информбюро
27 февраля 2020 года
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