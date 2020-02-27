Главной заботой ветслужбы Орловской области остается профилактика бешенства Сегодня проблемы ветеринарии обсудили депутаты Орловского облсовета и специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Недостаточный кадровый состав и скудная материально-техническая база. Это две главные проблемы ветеринарной службы в Орловской области.



Еще говорили о развитии ветеринарии и нормативно-правовом регулировании. Отметили и качество работы по внедрению электронной сертификации, с помощью которой наладили работу по выявлению фальсификата. При этом было отмечено, что усиление контроля в этом направлении не будет лишним.



Задачи ветеринарной службы на 2020 год остаются прежними: профилактика бешенства - в прошлом году зарегистрировано шесть случаев этого опасного заболевания; защита населения от общих болезней с животными. Сейчас в регионе два предприятия находятся в числе неблагополучных по лейкозу и туберкулезу крупного рогатого скота. Сообщили также, что на проведение профилактических мероприятий будет увеличено финансирование.



В 2020 году задачами ветеринарной службы Орловской области остается обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области в части реализации государственных заданий и планов диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.





Анна Вайсергисер

27 февраля 2020 года



